Akın Akınözü: Sesini duymadan geçirdiğim ilk doğum günü
Temmuz ayında kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü'nün vefatıyla sarsılan Akın Akınözü, 34'üncü yaş gününde duygusal bir mesaj yayımladı; "Sana sarılamadan ve sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günü"
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Akın Akınözü, temmuz ayında kaybettiği annesi Özlem Akınözü'nün vefatıyla zor günler geçiriyor.
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34'üncü yaşında giren Akın Akınözü'nun bu annesiz geçirdiği ilk doğum günü.
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Yaş gününde annesini duygusal bir mesaj ile yad eden Akın Akınözü, doğum günü pastasının hemen yanına Özlem Akınözü'nün fotoğrafını koydu.
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"KANATLANIP YANINA UÇANA KADAR KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"
Ardından bebekken annesi Özlem Akınözü ile olan fotoğrafını yayımlayıp "Bu fotoğrafımla bana hazırlattığın doğum günü hediyemi, sana sarılamadan ve sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günümde daha da iyi anlıyorum. Sana söz; kanatlanıp yanına uçana kadar koşmaya devam edeceğim canım annem" ifadelerini kullandı.
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"İYİ Kİ SENİN OĞLUŞUN OLMUŞUM"
Ardından annesinin vefatı sonrası kendisine destek olan arkadaşları ve takipçilerine teşekkürlerini ileten Akın Akınözü; paylaşımına şu notu düştü; "Koşabilmem için beni her daim motive eden, destek veren ve annemin gözünü arkada bırakmayan siz aileme de; teşekkürlerimi bugün her zamankinden daha da fazla hissederek sunuyorum. Artık demesi biraz zor olsa da iyi ki doğmuşum ve senin oğluşun olmuşum."
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Öte yandan uzun süredir kanser tedavisi gören Özlem Akınözü, 59 yaşında hayata veda etmişti.
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