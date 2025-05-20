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        Haberler Magazin 'Akıldan Kalbe', Cannes'da gösterildi

        'Akıldan Kalbe', Cannes'da gösterildi

        'Akıldan Kalbe''nin Berlin'den sonra Cannes Film Festivali'nin Market Screenings bölümü kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle özel gösterimi gerçekleştirildi

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        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 11:45 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:45
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        Cannes'da gösterildi
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        Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan, Burhan Gün’ün proje ortağı olduğu, senaryosunu; Avni Tuna Dilligil ile aynı zamanda filmin yönetmeni olan Özer Feyzioğlu'nun yazdığı 'Akıldan Kalbe', aile ilişkileri ve yaşam mücadelelerini anlatıyor.

        Akıldan Kalbe filmi için Cannes Film Festivali’nin endüstri bölümü olan Marché du Film çerçevesinde açılan Türkiye standında farklı ülkelere satış görüşmeleri gerçekleştirildi. Filmle ilgili olarak Sinema Genel Müdürü Birol Güven, şu değerlendirmede bulundu: İyi bir filmin tanımı kişiden kişiye değişir, çok subjektiftir ama bana göre iyi film, bize daha çok soru sordurtan filmdir. Film cevap peşinde koşmaz, sadece sorular sordurur. Bu filmi daha önce izledim, gerçekten ilginç bir yapım. Belki yaşla da ilgisi vardır; eskiden başka sorular sorardım, başka empatiler kurardım ama insanın yaşı ilerledikçe empati biçimi de değişiyor. Eğer izlemediyseniz, mutlaka izleyin derim.

        Festival alanında bulunan Palais salonunda gerçekleştirilen özel gösterime, filmin başrol oyuncularından Kerem Alışık, yapımcı Süreyya Yaşar Önal, proje ortağı Burhan Gün ve Koray Genç katıldı. Farklı ülkelerden gelen izleyiciler de filmi ilgiyle izledi.

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        #Akıldan Kalbe
        #Cannes Film Festivali

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