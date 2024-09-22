Akılalmaz ölüm: Balın tadına bakarken hayatını kaybetti

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Mardin'de bal yediği sırada dilini arı sokan adam hayatını kaybetti.

Olay, 20 Eylül Cuma günü Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Kemerli köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 54 yaşındaki Burhan Gündüz, arkadaşıyla birlikte ağaçlık alanda gezdiği sırada arıların ağaç kovuğunda yuva yaptığını fark etti. Ağaç kovuğundaki balın tadına bakmak isteyen Gündüz'ün dilini bu sırada balın içine gizlenmiş arı soktu.

Gündüz'ün fenalaşması üzerine arkadaşları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gündüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.