Akçaabat'ta "Spor Şöleni Çocuk Şenliği"

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, "Spor Şöleni Çocuk Şenliği" düzenlendi. Sahil Park'ta gerçekleştirilen şenlikte çocuklar oyun, yarışma ve gösteriler sayesinde eğlenceli vakit geçirdi.

Şenliğe ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat'ta 7'den 70'e herkesin ilgisini cezbedecek etkinlikler düzenlenmesine önem verdiklerini belirtti.

Ekim, çocukların eğlenmesini amaçladıklarına işaret ederek, "Eğlencenin yanında birçok spor aktivitelerini de deneyimlediler. Modernize ederek hizmete açtığımız Sahil Parkımızdaki su parkımızda hem dans ettiler hem de ıslanarak serinlediler. Bu etkinliğimizde sadece çocuklarımızın değil, ebeveynlerimizin de mutluluklarını yüzlerinde gördük" dedi.