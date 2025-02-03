Akbank Kısa Film Festivali'nin onur konuğu Zeki Demirkubuz

Kısa filmin yaratıcı gücünü desteklemek ve genç sinemacıların sesini duyurmak amacıyla düzenlenen 21. Akbank Kısa Film Festivali, bu yıl 21. kez sinemaseverlerle buluşuyor. 17-27 Mart 2025 tarihleri arasında Selim Evci direktörlüğünde gerçekleşecek olan festival, kısa film tutkusunu paylaşanları bir araya getirirken, uluslararası bir platformda yeni bakış açılarına alan açmayı hedefliyor.

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Bu yılın onur konuğu, Türkiye sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Zeki Demirkubuz olacak. Son olarak Oscar ödüllerinde Türkiye’nin “En İyi Uluslararası Film” adayı olarak belirlenen “Hayat” filmine imza atan usta yönetmen, 21. Akbank Kısa Film Festivali “Deneyimler” bölümü kapsamında, genç sinemacılarla ve sinemaseverlerle buluşacak. Buluşmada Demirkubuz’un son filmi “Hayat” gösterilecek ve yönetmen, yaratım süreci, yapıtları ve sinemaya bakışı üzerine kişisel deneyimlerini paylaşacağı bir söyleşi gerçekleştirecek.

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Sahra Mani

Belgesel Sinema bölümüne ise Afganistan’daki toplumsal gerçekleri cesurca ele alan çalışmaları ile tanınan, belgesel sinemanın güçlü seslerinden Sahra Mani konuk oluyor. Uluslararası alanda büyük yankı uyandıran filmi “A Thousand Girls Like Me” yönetmenin katılımı ile festivalde yer alacak.

Vuslat Saraçoğlu

Kısadan Uzuna bölümünde bu yıl yönetmen Vuslat Saraçoğlu ağırlanacak. Saraçoğlu, 37. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü kazanan ilk uzun metraj filmi “Borç” ve kısa belgeseli “Müslüm Baba’nın Evlatları”nın gösterimleriyle sinemasal yolculuğuna dair deneyimlerini paylaşacak.

Yasemin Kay Allen

Bu yıl festivalin “Dünyadan Kısalar” Uluslararası Yarışmasına sinema dünyasının önemli isimlerinden oluşan bir jüri eşlik ediyor. Yarışma jürisinde; yönetmen Min Bhadur Bham, oyuncu Yasemin Kay Allen, yönetmen Charles Williams, belgesel yönetmeni Sahra Mani, film küratörü ve akademisyen Giulia Iannello yer alıyor.

21. Akbank Kısa Film Festivali, 17-27 Mart 2025 tarihleri arasında Akbank Sanat ve Kadıköy Sineması’nda gerçekleşecek festival çevrimiçi olarak da takip edilebilecek. Tüm gösterimler ücretsiz olarak izleyicilere sunulacak. Sinema tutkunları için Mart ayında yine ilham verici bir buluşma noktası olacak.