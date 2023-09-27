Akasya Durağı'nın Şoför Leyla'sının kardeşi bakın kimmiş! Meğer Arka Sokaklar'ın yıldızıymış!

Türkiye'nin sevilen isimleriden biri olan Ayça İnci'nin kardeşi Ayşin İnci de oyuncu. 2003 yılında ilk kez Kurşun Yarası dizisiyle ekran macerasına başlayan Ayşin İnci, O Hayat Benim, Arka Sokaklar, Bir Litre Gözyaşı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Sana Söz ve Başım Belada gibi projelerde de boy göstermişti.