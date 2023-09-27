Akasya Durağı'nın Şoför Leyla'sının kardeşi bakın kimmiş! Meğer Arka Sokaklar'ın yıldızıymış!
Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Akasya Durağı dizisinde Loför Leyla karakterini canlandıran Ayça İnci'nin kardeşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Meğer Arka Sokaklar'ın yıldız oyuncularından biriymiş...
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Bir dönemin efsane dizileri arasında yer alan, kadrosunda Zeki Alasya, Levent Ülgen, Aslı Altaylar, Cezmi Baskın gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı dizisinde Şoför Leyla karakterine hayat veren Ayça İnci'nin kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.
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Şimdilerde 45 yaşında olan Ayça İnci ilk olarak lise eğitimi sırasında reklam filmleri ve müzik kliplerinde rol alarak ekran macerasına başladı.
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16 yaşındayken Kartal Tibet'in yönettiği "Borsa" adlı TV dizisinde ilk kez bir rol sahibi olan Ayça İnci, son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ve İclal Aydın, Öykü Kaya gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş'te rol aldı.
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Türkiye'nin sevilen isimleriden biri olan Ayça İnci'nin kardeşi Ayşin İnci de oyuncu. 2003 yılında ilk kez Kurşun Yarası dizisiyle ekran macerasına başlayan Ayşin İnci, O Hayat Benim, Arka Sokaklar, Bir Litre Gözyaşı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Sana Söz ve Başım Belada gibi projelerde de boy göstermişti.
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İşte Ayça İnci ve kardeşi Ayçin İnci...
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