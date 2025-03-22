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        Haberler Bilgi Ekonomi Akaryakıta üçlü zam bekleniyor! Benzin, motorin ve LPG’ye ne zaman zam yapılacak, litre fiyatı ne kadar olacak? 22 Mart 2025 Güncel akaryakıt fiyatları

        Akaryakıta üçlü zam bekleniyor! Benzin, motorin ve LPG'ye ne zaman zam yapılacak, litre fiyatı ne kadar olacak?

        Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dolar kurunda yaşanan yükseliş sonrası akaryakıt fiyatlarına zam göründü. Önümüzdeki hafta benzin, motorin ve LPG'nin litre fiyatına zam bekleniyor. Peki benzin, motorin ve LPG'ye ne zaman zam yapılacak, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 22 Mart 2025 Güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin, motorin ve LPG fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 13:24 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:36
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        • 1

          Akaryakıt fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Dolar kurunda yaşanan yükseliş sonrası akaryakıt fiyatlarında artış bekleniyor. Benzin, motorin ve LPG’nin litre fiyatına zam geliyor. Peki, akaryakıta ne zaman zam yapılacak, benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 22 Mart 2025 Güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin, motorin ve LPG fiyatları…

        • 2

          AKARYAKITA ÜÇLÜ ZAM BEKLENİYOR

          İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi hakkında "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Bu gelişme sonrası döviz kurlarında dikkat çeken bir artış yaşandı.

          Kurdaki yükseliş nedeniyle önümüzdeki hafta akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor.

        • 3

          BENZİNE NE ZAMAN VE NE KADAR ZAM BEKLENİYOR?

          Benzinin litre fiyatına, 25 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

        • 4

          MOTORİNE NE ZAMAN VE NE KADAR ZAM BEKLENİYOR?

          Motorinin litre fiyatına, 26 Mart Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira zam bekleniyor.

        • 5

          LPG’YE NE ZAMAN VE NE KADAR ZAM BEKLENİYOR?

          Otogaza 27 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 65 kuruş zam bekleniyor.

        • 6

          AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

          LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 22 Mart 2025 Cumartesi günü için sorgulanıyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

          İşte; 22 Mart 2025 Cuma güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

        • 7

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 45,23 TL

          Motorin litre fiyatı: 45,41 TL

          LPG litre fiyatı: 27,59 TL

        • 8

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 45,08 TL

          Motorin litre fiyatı: 45,29 TL

          LPG litre fiyatı: 26,99 TL

        • 9

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 45,78 TL

          Motorin litre fiyatı: 46,14 TL

          LPG litre fiyatı: 27,49 TL

        • 10

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46,15 TL

          Motorin litre fiyatı: 46,51 TL

          LPG litre fiyatı: 27,34 TL

        • 11

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

          Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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