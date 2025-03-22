Akaryakıt fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Dolar kurunda yaşanan yükseliş sonrası akaryakıt fiyatlarında artış bekleniyor. Benzin, motorin ve LPG’nin litre fiyatına zam geliyor. Peki, akaryakıta ne zaman zam yapılacak, benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 22 Mart 2025 Güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin, motorin ve LPG fiyatları…