AK Parti 'reform' gündemiyle toplanıyor

Erdoğan'ın iç ve dış politika başlıklarına ilişkin genel değerlendirmesiyle başlayacak toplantının ana gündemi ise hukukta ve ekonomide reform çalışmaları olacak. Reformların hayata geçirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

BAKAN GÜL SUNUM YAPACAK

MYK'da, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sunum yapacak. İnsan Hakları Eylem Planı ve yeni yargı paketlerine ilişkin hazırlıkları anlatacak. Bakan Gül bir süredir Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile beraber yürütülen çalışmalara ilişkin MYK üyelerini bilgilendirecek. İki bakan uzun bir süredir geniş kesimlerle hayata geçirilecek reform başlıklarına ilişkin görüşmeler yapıyordu.

REFORMLARA SON ŞEKLİ VERİLECEK

MYK'da yapılacak değerlendirmelere göre, ekonomi ve hukuk reformu paketlerine son şekli verilecek. 26 Ocak’ta açılacak Meclis’e sevk edilecek yeni yasa teklifleri de MYK'da görüşülecek.

KONGRE TAKVİMİ DE GÖRÜŞÜLECEK

Pandemi nedeniyle ara verilen 7. Olağan Kongre süreci de kısa bir süre içerisinde başlayacak. Bu kapsamda yeni kongre takviminin de MYK’da karara bağlanması bekleniyor. AK Parti’de şu ana kadar 19 il kongresi tamamlandı. Şubat sonuna kadar geri kalan illerin kongrelerinin tamamlanması ve mart gibi de AK 7. Olağan Kongresi’nin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı büyükşehir kongrelerine bizzat katılması bekleniyor.

ÇELİK AÇIKLAMA YAPACAK

Koronavirüs ve terörle mücadele ile AB ile ilişkiler gibi dış politika başlıklarının da görüşüleceği MYK toplantısının ardından Parti sözcüsü Ömer Çelik, açıklama yapacak.