        AK Parti'nin Bayrampaşa Belediye Başkanvekili adayı belli oldu | Son dakika haberleri

        AK Parti'nin Bayrampaşa Belediye Başkanvekili adayı belli oldu

        Bayrampaşa Belediyesi'nde bugün başkan vekilliği seçimi yapılacak. AK Parti'den yapılan açıklamada, AK Parti grubunun Bayrampaşa Belediye Başkanvekili adayının İbrahim Akın olduğu belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 10:29 Güncelleme: 21.09.2025 - 13:05
        Bayrampaşa Belediyesi'nde bugün başkan vekilliği için seçim yapılacak. AK Parti'den yapılan açıklamada, AK Parti grubunun Bayrampaşa Belediye Başkanvekili adayının İbrahim Akın olduğu belirtildi

        Açıklamada, "Bugün Bayrampaşa Belediyesinde yapılacak Başkanvekilliği seçiminde AK Parti grubunun Bayrampaşa Belediye Başkanvekili adayı İbrahim Akın olmuştur. " ifadeleri yer aldı.

