AK Parti'nin Bayrampaşa Belediye Başkanvekili adayı belli oldu
Bayrampaşa Belediyesi'nde bugün başkan vekilliği seçimi yapılacak. AK Parti'den yapılan açıklamada, AK Parti grubunun Bayrampaşa Belediye Başkanvekili adayının İbrahim Akın olduğu belirtildi
Giriş: 21.09.2025 - 10:29 Güncelleme: 21.09.2025 - 13:05
Açıklamada, "Bugün Bayrampaşa Belediyesinde yapılacak Başkanvekilliği seçiminde AK Parti grubunun Bayrampaşa Belediye Başkanvekili adayı İbrahim Akın olmuştur. " ifadeleri yer aldı.
