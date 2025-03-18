AK Parti MKYK'da ne konuşuldu?

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının gündeminde birçok başlık masaya yatırıldı.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile yaptığı görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini paylaştı. Trump'ı Türkiye'ye davet ettiğini ifade etti. Ramazan Bayramı sonrasını işaret ederek kendisinin de ABD'ye yakın zamanda ziyaret gerçekleştirebileceğini belirtti.

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SURİYE’DEKİ GELİŞMELER

AK Parti MKYK toplantısında Suriye'deki gelişmeler de gündemdeydi. Erdoğan, Trump'ın Türkiye'nin Suriye konusundaki politikasıyla uyumlu düşüncelerini ifade ettiğini ve Suriye'de SDG ile Suriye yönetimi arasındaki anlaşma dahil olmak üzere yeni gelişmelere dair yaklaşımın olduğunu aktardı.

Trump başkanlığının ilk döneminde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmemişti. Beyaz Saray'da son olarak 13 Kasım 2019 tarihinde bir araya gelinmişti. Trump'ın ikinci dönemindeki ilk temas da 16 Mart'taki telefon görüşmesi ile gerçekleşmiş, ikili ilişkiler, CAATSA yaptırımlarının sonlandırılması, F-16 tedarik sürecinin neticelendirilmesi ve F-35 programına Türkiye’nin yeniden katılımı konusundaki beklentileri ele alınmıştı.