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        Haberler Gündem Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Adıyamanda sünnet şöleninde konuştu | Son dakika haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Adıyaman'da sünnet şöleninde konuştu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "AK Parti olarak yola çıktığımız ilk günden beri bu insani ilkeyi düstur edindik. Amasız, fakatsız ve tavizsiz bir şekilde her kesimden vatandaşımızın yanındayız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 21:30 Güncelleme: 07.10.2024 - 22:05
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        AK Parti'den sünnet şöleni
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        AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığınca Eğri Çay Parkında düzenlenen sünnet şöleninde 500 çocuk sünnet ettirildi.

        Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Türkiye'de sünnet şöleni programı düzenlediklerini ve ilk olarak Adıyaman'da başladıklarını söyledi.

        Devlet ve millet olarak deprem bölgesindeki vatandaşların yanında olduklarını aktaran Kaya, şöyle konuştu:

        "Kardeşlerim, her ne sıkıntınız, probleminiz ya da çözüm önerisi olarak sunmak ve paylaşmak istediğiniz varsa bilin ki belediyelerimiz, teşkilatlarımız ve bütün birimlerimiz sizlerin emrindedir. Biz varsak hiçbir vatandaşımız kendini kimsesiz, çaresiz ve yalnız hissetmeyecektir. AK Partimiz yerelden genele tüm birimleriyle alışveriş içinde çalışarak iyiliği çoğaltmaya, vatandaşın yardımına koşmaya daima hazırdır."

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        Sosyal Politikalar Birimi olarak Türkiye'de binlerce çocuğu sünnet ettireceklerini belirten Kaya, AK Parti olarak ilk günden bu yana her kesimden vatandaşın yanında olduklarını ifade etti.

        Sünnet düğünlerinin dayanışma biçimi olduğunu ifade eden Kaya, şöyle devam etti:

        "Sünnet törenlerimiz de bağlarımızı güçlendiren en müstesna birliktelik günlerimizdendir. Hem dini vecibemiz hem de yavrularımızın bir mürüvvetidir. Ayrıca bu sünnet merasimimizle sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimizin bir sünnetini icra etmiş olmanın heyecanı içerisindeyiz. Sünnet düğünleri de bir yönüyle dayanışma biçimidir. Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak böyle anlamlı ve dayanışma yüklü bir programa ev sahipliği yapmaktan, böyle bir sevince ortak olmaktan mutluluk duyuyorum. Burada nasıl bir araya geldiysek evlatlarımızın mürüvvetini ve mutluluğunu görmek de bizlere nasip olsun. Sünnet olan evlatlarımızı ve ailelerini tebrik ediyor, sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum."

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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın da partisinde emek verenlere teşekkür etti.

        Her zaman afetzedelerin yanında olduklarını dile getiren Aydın, "6 Şubat depremlerinde büyük bir afetle karşılaştık. O günden bu güne bir taraftan inşaat işlerinin devamı ama öbür taraftan da ihya ile ilgili çalışmaları çözmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Tüm afetzedelerin 2025 yılında kalıcı konutlarına yerleşeceğini vurgulayan Aydın, önce çadırlardan konteynerlere sonra ise vatandaşların evlerine geçişinin başladığını aktardı.

        Afetzedelerin tüm ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini ifade eden Aydın, "AK Parti Genel Merkezi bu anlamda bugün burada 500 çocuğumuzun sünnetine vesile oldu. Bütün ihtiyaçlarını imkanlarıyla yaptı. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

        Programa, Vali Osman Varol, AK Parti Adıyaman milletvekilleri, Resul Kurt, İshan Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, AK Parti il yönetimi ve sünnet olan çocukların aileleri katıldı.

        Oluşturulan oyun parkurlarında eğlenen çocuklara, çeşitli hediyeler verildi.

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