Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a adaylığının tebliğ edilmesinin ardından, AK Parti'nin diğer adayları da belli olmaya başladı. Bugün yapılacak aday tanıtım toplantısında AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Nebi Hatipoğlu'nun açıklanması bekleniyor. Peki, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu kimdir? Nebi Hatipoğlu nereli, kaç yaşında? İşte, biyografisi ve kariyeri...