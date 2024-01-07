Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu kimdir? Nebi Hatipoğlu nereli, kaç yaşında?

        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu kimdir?

        AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu olması bekleniyor. Kesin açıklama ise bugün İstanbul'da düzenlenecek aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Bu noktada gözler "AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu kimdir, nereli kaç yaşında?" sorularına çevrildi. İşte, Nebi Hatipoğlu hayatı ve siyasi kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 11:48 Güncelleme: 07.01.2024 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a adaylığının tebliğ edilmesinin ardından, AK Parti'nin diğer adayları da belli olmaya başladı. Bugün yapılacak aday tanıtım toplantısında AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Nebi Hatipoğlu'nun açıklanması bekleniyor. Peki, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu kimdir? Nebi Hatipoğlu nereli, kaç yaşında? İşte, biyografisi ve kariyeri...

        • 2

          NEBİ HATİPOĞLU KİMDİR?

          17.02.1974 tarihinde Eskişehir’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamlamıştır. 1997 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe bölümünden mezun oldu. Ayrıca 2005 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında Hatipoğlu Plastik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2004 yılında Europen Endüstri’nin yönetim kurulu başkanı seçildi.

          2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübü'nün başkanlığını üstlendi. Başkanlık yaptığı dönemde Eskişehir milletvekili Kemal Unakıtan aracılığıyla Eskişehirspor’a kaynak yaratıldı ve takım Süper Lig’e yükseldi.

        • 3

          2023 genel seçimlerinde İyi Parti'nin 1. sırada Eskişehir milletvekili adayı oldu. 28. dönem TBMM'ye milletvekili olarak girdi; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev aldı. İYİ Parti'den 2 Kasım 2023 tarihinde istifa etti. 7 Kasım 2023 tarihinde AK Partiye katıldı. İyi derecede İngilizce bilen Hatipoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti, 26 adayını açıklıyor
        AK Parti, 26 adayını açıklıyor
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        İki bölge için şiddetli fırtına uyarısı!
        İki bölge için şiddetli fırtına uyarısı!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı konuştu
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı konuştu
        Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!
        Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        Habertürk Anasayfa