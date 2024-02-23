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31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere geri sayım devam ederken, AK Parti’nin seçim sürecine yönelik hazırlıkları hızlandı. AK Parti’de seçim koordinasyon merkezlerinin çalışma usul ve esasları anlatılıp, hazırlanan animasyon filmle ise oy kullanma gününe yönelik sunum yapılacak.

SEÇİME YÖNELİK DETAYLI SUNUMLAR YAPILACAK

Tüm sandık görevlileri eğitimden geçecek. 26 Şubat Pazartesi günü, yeni konferans salonunda genişletilmiş seçim işleri ve SKM başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacağı toplantıda, ana kademe il seçim işleri başkanlarının yanı sıra; il SKM başkanları, il hukukçuları, il eğitimcileri ve ilçe seçim kurulu üyeleri yer alacak. Seçim takvimi, itiraz ve şikayetler ile seçim materyallerine yönelik detaylı sunumlar yapılacak.

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YSK’YA 413 BİN 118 SANDIK KURULU ÜYESİNİN İSMİ BİLDİRİLECEK

AK Parti; 24 Şubat saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na 206 bin 559'u asil olmak üzere 413 bin 118 sandık kurulu üyesinin ismini bildirecek. 81 ilden gelen teşkilat üyelerine, sonuç alım sisteminin önemi anlatılacak.

SEÇİM SÜRECİ MERCEK ALTINA ALINACAK

AK Parti'de bir başka toplantı daha gerçekleşecek. Merkez Yürütme Kurulu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Erdoğan, A takımıyla seçim süreci mercek altına alacak. Seçim takvimi, kampanyanın gidişatı ve anketlerdeki son durum hakkında değerlendirme yapacak.