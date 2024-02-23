Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları hız kazandı! Kampanya ve anketler ele alınacak!

        AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları hız kazandı! Kampanya ve anketler ele alınacak!

        AK Parti'de gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı iki toplantı gerçekleştirilecek. Genişletilmiş Seçim İşleri toplantısında; oy kullanma gününe yönelik hazırlıklar masaya yatırılacak. MYK toplantısında ise kampanyanın gidişatı ve anketlerdeki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

        Giriş: 23.02.2024 - 14:55 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları...
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere geri sayım devam ederken, AK Parti’nin seçim sürecine yönelik hazırlıkları hızlandı. AK Parti’de seçim koordinasyon merkezlerinin çalışma usul ve esasları anlatılıp, hazırlanan animasyon filmle ise oy kullanma gününe yönelik sunum yapılacak.

        SEÇİME YÖNELİK DETAYLI SUNUMLAR YAPILACAK

        Tüm sandık görevlileri eğitimden geçecek. 26 Şubat Pazartesi günü, yeni konferans salonunda genişletilmiş seçim işleri ve SKM başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacağı toplantıda, ana kademe il seçim işleri başkanlarının yanı sıra; il SKM başkanları, il hukukçuları, il eğitimcileri ve ilçe seçim kurulu üyeleri yer alacak. Seçim takvimi, itiraz ve şikayetler ile seçim materyallerine yönelik detaylı sunumlar yapılacak.

        REKLAM

        YSK’YA 413 BİN 118 SANDIK KURULU ÜYESİNİN İSMİ BİLDİRİLECEK

        AK Parti; 24 Şubat saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na 206 bin 559'u asil olmak üzere 413 bin 118 sandık kurulu üyesinin ismini bildirecek. 81 ilden gelen teşkilat üyelerine, sonuç alım sisteminin önemi anlatılacak.

        SEÇİM SÜRECİ MERCEK ALTINA ALINACAK

        AK Parti'de bir başka toplantı daha gerçekleşecek. Merkez Yürütme Kurulu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Erdoğan, A takımıyla seçim süreci mercek altına alacak. Seçim takvimi, kampanyanın gidişatı ve anketlerdeki son durum hakkında değerlendirme yapacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Böcek ilacından ölümde aileye şok!
        Böcek ilacından ölümde aileye şok!
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Habertürk Anasayfa