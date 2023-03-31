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AK Parti'de 3 il başkanlığına atama

AK Parti'de İzmir, Karabük ve Karaman il başkanlıklarına atama yapıldı

Giriş: 31.03.2023 - 05:32 | Güncelleme: ABONE OL
AK Parti'de 3 il başkanlığına atama
AK Parti'de 3 il başkanlığına atama
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AA

AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle İzmir İl Başkanlığına Muhammet Bilal Saygılı, Karabük İl Başkanlığına Ferhat Salt ve Karaman İl Başkanlığına Murat Öztürk'ün atandığı bildirildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına, bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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