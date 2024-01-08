Turgut Altınok’un belediye başkanlığı dönemlerinde turizm merkezi haline gelen Keçiören, Kültür ve Turizm Bakanlığı`nın yayın kataloğunda "Gezilecek Yerler" başlığı altında yer aldı. Özellikle pazar uygulamaları üniversitelerde araştırma ve tez konusu oldu. İmar projeleri ile altyapı ve üstyapı çalışmaları 6`da 5`i gecekondu olan Keçiören`i sadece Ankara`nın değil, Türkiye`nin parlayan yıldızı yaptı.

Altınok’un Keçiören`e kazandırdığı birçok eser bulunurken, örnek olarak gösterilen eserlerinden bazıları şunlardır:

En büyük açık hava akvaryumu olan Deniz Dünyası, Türkiye’nin şehir merkezli en uzun teleferiği, Ankara Evi, Türk Büyükleri Anıtı, Orhun Yazıtları Anıtı, Estergon Türk Kültür Merkezi, saat kulesi, çeşmeler, sebiller, şelaleler, yürüyüş yolları, gül bahçeleri, örnek pazarlar, eğitim merkezleri, 500’e yakın park-bahçe ve spor kompleksi, ihtiyaç sahiplerine destek programları, sosyal faaliyetler, konserler, ücretsiz veterinerlik hizmetleri ile tamamlanma aşamasında olan Cumhuriyet Kulesi.

Turgut Altınok evli olup iki kız, iki erkek çocuk babasıdır.