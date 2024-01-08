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        Haberler Gündem AK Parti Ankara Belediye Başkan adayı Turgut Altınok mu olacak? Turgut Altınok kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?

        AK Parti Ankara Belediye Başkan adayı Turgut Altınok mu olacak? İşte Turgut Altınok hayatı ve biyografisi...

        İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için aralarında İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adayı açıklandı. AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayları belli olurken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un Ankara Belediye Başkan adayı olarak gösterilebileceği iddia edildi. İddiaların ardından "AK Parti Ankara Belediye Başkan adayı Turgut Altınok mu olacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte Turgut Altınok'un hayatına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 09:54 Güncelleme: 08.01.2024 - 09:54
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        • 1

          İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için aralarında İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adayı açıklandı. AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayları belli olurken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un Ankara Belediye Başkan adayı olarak gösterilebileceği iddia edildi. İddiaların ardından "AK Parti Ankara Belediye Başkan adayı Turgut Altınok mu olacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte Turgut Altınok'un hayatına ilişkin detaylar...

        • 2

          AK PARTİ ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI TURGUT ALTINOK MU OLDU?

          Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için farklı isimler konuşuluyor. Bu isimlerden biri Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Veysel Tiryaki oldu. Tiryaki, bakan yardımcılığından aday adaylığı için istifa etmişti. Yine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Ankara için ismi konuşulanlar arasında yer alıyor.

        • 3

          TURGUT ALTINOK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

          Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara’nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" unvanına lâyık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi`nde ders verme yetkisiyle "Profesör" oldu.

        • 4

          Asıl mesleği avukatlık olan Altınok`un siyasi hayatı, Ülkü Ocakları`nda başladı. 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, daha sonra MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi’nden sonra 28 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1994 yerel seçimlerinde MHP’den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında içerisinde bulunduğu AK Parti’den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019’da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

        • 5

          Hacı Bektaş-ı Veli`nin, "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" felsefesiyle hiçbir zaman kimseyi ayırmadan ve ötekileştirmeden her kesime kucak açan Turgut Altınok; adalet, hoşgörü ve samimiyet merkezli belediye başkanı profiliyle vatandaşların gönlünde taht kurdu. Türkiye`de yerel yönetimlerin örnek aldığı bir belediyecilik sistemi kurarak ilklere imza atan Altınok, yenilikçi projeleriyle "Model Başkan" olarak tanındı.

        • 6

          Turgut Altınok’un belediye başkanlığı dönemlerinde turizm merkezi haline gelen Keçiören, Kültür ve Turizm Bakanlığı`nın yayın kataloğunda "Gezilecek Yerler" başlığı altında yer aldı. Özellikle pazar uygulamaları üniversitelerde araştırma ve tez konusu oldu. İmar projeleri ile altyapı ve üstyapı çalışmaları 6`da 5`i gecekondu olan Keçiören`i sadece Ankara`nın değil, Türkiye`nin parlayan yıldızı yaptı.

          Altınok’un Keçiören`e kazandırdığı birçok eser bulunurken, örnek olarak gösterilen eserlerinden bazıları şunlardır:

          En büyük açık hava akvaryumu olan Deniz Dünyası, Türkiye’nin şehir merkezli en uzun teleferiği, Ankara Evi, Türk Büyükleri Anıtı, Orhun Yazıtları Anıtı, Estergon Türk Kültür Merkezi, saat kulesi, çeşmeler, sebiller, şelaleler, yürüyüş yolları, gül bahçeleri, örnek pazarlar, eğitim merkezleri, 500’e yakın park-bahçe ve spor kompleksi, ihtiyaç sahiplerine destek programları, sosyal faaliyetler, konserler, ücretsiz veterinerlik hizmetleri ile tamamlanma aşamasında olan Cumhuriyet Kulesi.

          Turgut Altınok evli olup iki kız, iki erkek çocuk babasıdır.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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