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        Haberler Bilgi Yaşam AJet’ten ucuz bilet kampanyası! AJet KKTC indirimli bilet kampanya tarihleri ve bilet fiyatları

        AJet'ten ucuz bilet kampanyası! AJet KKTC indirimli bilet kampanya tarihleri ve bilet fiyatları

        AJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, avantajlı biletler satışa sunuldu. AJet'ten ucuz bilet kampanyasına göre İstanbul, Ankara ve Çukurova havalimanlarından Lefkoşa'ya 27 Mart'a kadar yapılacak tek yön uçuşlarda geçerli olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 15:59 Güncelleme: 16.03.2025 - 15:59
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        • 1

          AJet, KKTC özel indirimli bilet kampanyası başlattı. 780 TL'den başlayan bilet fiyatları satışa çıktı. 27 Mart'a kadar sürecek kampanyadan yararlanmak isteyenler AJet.com, AJet Mobil, Çağrı Merkezi ve yetkili satış acentelerinden bilet alabilir.

        • 2

          AJET KIBRIS KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

          AJet'in Kıbrıs kampanyası 27 Mart 2025'e kadar sürecek.

          SEYAHAT TARİHİ NEDİR?

          Kampanyadan bilet alanlar 13-27 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edecek.

        • 3

          GENEL KURALLAR

          Tek yön biletler 780 TL’den başlayan fiyatlarla sunulacaktır.

          13 Mart 2025 – 27 Mart 2025 tarihleri arasındaki tek yön direkt uçuşlar için geçerlidir.

          Fiyatlar tek yön üzerinden belirlenmiştir. Gidiş dönüş biletlerinde de geçerlidir.

          İndirimli biletler yalnızca Basic paket ücreti için geçerlidir. Ek paket ücretiyle Flex ve Premium paketlerimizden de faydalanabilirsiniz.

          İndirimli bilet fırsatı sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

          İndirimli biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

          İndirimli bilet fırsatında sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir. Yalnızca AJet.com, AJet Mobil, Çağrı Merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.

          AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

          AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

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