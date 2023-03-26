Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Televizyon

'Aile'de savaş bayrakları çekiliyor

Giriş: 26.03.2023 - 17:02 | Güncelleme: ABONE OL
'Aile'de savaş bayrakları çekiliyor
Savaş bayrakları çekiliyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

‘Aile’, yeni bölümüyle bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Heyecanın yükseldiği ve hikâyenin giderek derinleştiği ‘Aile’de 'Aslan' ve 'Ati' arasında savaş bayrakları çekiliyor

HABERTURK.COM

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı iddialı dizisi ‘Aile, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitleyecek yeni bölümüyle geliyor. Heyecanın yükseldiği ve hikâyenin giderek derinleştiği ‘Aile’de 'Aslan' ve 'Ati' arasında savaş bayrakları çekiliyor.

'Aile’nin 4'üncü Bölüm Ön İzleme Sahnesi:

Yeni bölümden 'Aslan’ ile 'Volta’da 'Ati’nin karşı karşıya geldiği gerilim dolu ön izleme sahnesinde 'Ati', 'İbo’nun kanalda kendisini küçük düşürmesinden dolayı 'Aslan’a “Amcana hakim ol, kendine hakim ol” diyerek tehditkar bir konuşma yapıyor.
'Aslan' ise 'Ati’ye verdiği zeki ve alaycı yanıtlarıyla ortamdaki tansiyonu giderek yükseltiyor. 'Ati’den korkmadığını açık bir şekilde ifade eden 'Aslan’ın sözleri çıkacak savaşın ilk sinyallerini veriyor. İki taraf arasında yaşanacaklar şimdiden merakla bekleniyor.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Aile’de Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya paylaşıyor. Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de SHOW TV’de...

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tatlıses'ten 'Aile'ye övgü
Tatlıses'ten 'Aile'ye övgü
Karşı karşıya geldiler!
Karşı karşıya geldiler!
'Aile' zirvedeki yerini korudu
'Aile' zirvedeki yerini korudu
'Aile'nin yeni ön izleme sahnesi yayınlandı
'Aile'nin yeni ön izleme sahnesi yayınlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.