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Ahval Tanımı:

Ahval, hal kelimesinin çoğulu anlamına gelir. Haller, olaylar, durumlar gibi çeşitli manalarda kullanılır. Başka anlamları olarak vaziyetler ve davranışları ifade etmek için kullanılmasıdır.

Ahval Nedir TDK:

Olaylar, durumlar, haller, vaziyetler ve davranışlar olarak ifade edilir.

Ahval Örnek Anlatımı:

Ahval kelimesinin kökeninin, Farsça veya Arapça olduğu belirtilmektedir. Herhangi bir durumun veya olayın ne halde olduğunu belirten bir kelimedir. Manevi olarak bir çok cümle de ahval kelimesini görmekteyiz. Osmanlı döneminde de sıklıkla hal ve durum belirtmek için kullanılan bir kelimedir.

Ahval Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

“Senin ahvalin hiç hoşuma gitmedi.” Bu cümle, sıklıkla kullanılan cümlelerden biridir. Günümüz büyüklerinden de duyarız.

“Allah başınıza gelecek olan ahvalden haberdardır.” Bu cümlede ahval kelimesinin manevi olarak kullanılmasının bir örneğidir.

“Bu ahval hayra alamet değil.” Cümlesi de oldukça söylenmektedir.