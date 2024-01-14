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        Haberler Gündem Politika Ahmet Türk, adaylıktan ve aktif siyasetten çekildiğini açıkladı - Güncel son haberler

        Ahmet Türk, adaylıktan ve aktif siyasetten çekildiğini açıkladı

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM), Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için ön seçim sonuçlarında birinci çıkan ancak yüzde 50 oranını geçemeyen Ahmet Türk, yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini, aktif siyaseti bıraktığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 16:43 Güncelleme: 14.01.2024 - 17:08
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        Ahmet Türk, adaylıktan çekildiğini açıkladı
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        DEM Parti´den Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı olan ve dün yapılan birinci tur ön seçimlerinde birinci çıkan Ahmet Türk, yüzde 50 oranını aşamadığı gerekçesiyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.

        DHA'da yer alan habere göre eski parlamenter ve iki dönem Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ahmet Türk, "Daha önce yüzde 50´yi aşmamam durumunda çekileceğimi açıklamıştım. Halkın sahiplenmesinde dolayı halka teşekkür ediyorum. Aktif siyasetten çekiliyorum. Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim" dedi.

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