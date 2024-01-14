Ahmet Türk, adaylıktan ve aktif siyasetten çekildiğini açıkladı

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DEM Parti´den Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı olan ve dün yapılan birinci tur ön seçimlerinde birinci çıkan Ahmet Türk, yüzde 50 oranını aşamadığı gerekçesiyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre eski parlamenter ve iki dönem Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ahmet Türk, "Daha önce yüzde 50´yi aşmamam durumunda çekileceğimi açıklamıştım. Halkın sahiplenmesinde dolayı halka teşekkür ediyorum. Aktif siyasetten çekiliyorum. Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim" dedi.