En son Show TV ekranlarında yayınlanan Cam Tavanlar dizisinde canlandırdığı Şinasi karakteriyle ekrana gelen Ahmet Melih Yılmaz bir dönem Çukur dizisinde de Timsah Cemil karakterini canlandırmıştı. Ahmet Melih Yılmaz şimdilerde geçirdiği kimlik değişimiyle gündemde. Ünlü oyuncunun trans birey olduğunu açıklaması üzerine Ahmet Melih Yılmaz kimdir, hangi dizilerde oynadı, son hali nedir sorusunun cevabı
AHMET MELİH YILMAZ KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz, 1989 tarihinde Ankara dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü mezunu olan Ahmet Melih Yılmaz, genelde rol aldığı tiyatro oyunlarıyla tanınmaktadır. Erdal Beşikçioğlu’nun yönettiği “Woyzeck Masalı” isimli tiyatro oyununda ki oyunculuk performansı ile çok sevildi.
Ahmet Melih Yılmaz, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2010 yılından itibaren film ve dizilerde rol almaya başladı. 2015’te Hatırla Gönül dizisinde yer aldı, 2018’den itibaren Çukur dizisinde Timsah Celil karakterini canlandırmaya başladı. Çukur dizisinden daha sonra ayrıldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. Günümüzde Show TV ekranlarında yayınlan Cam Tavanlar dizisinde Şinasi rolünde yer almaktadır.
AHMET MELİH YILMAZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Diziler ve Filmler
Gölgelerin İçinde (Sinema Filmi 2021)
Cam Tavanlar (Şinasi, TV Dizisi 2021)
Ex Aşkım (Berke, TV Dizisi 2021)
Ali’nin Tabiatı (Musa, Sinema Filmi 2021)
İçimdeki Kahraman (Kahraman, Sinema Filmi 2021)
Yeniden Leyla (Sinema Filmi 2020)
Orada (Volkan, Kısa Filmi 2020)
Gölgeler İçinde (Ati, Sinema Filmi 2019)
Çukur (Timsah Celil, TV Dizisi 2019-2020)
Yuva (Asker, Sinema Filmi 2018)
Körfez (Cihan, Sinema Filmi 2017)
Daha (Osman, Sinema Filmi 2017)
Abluka (Sinema Filmi 2015)
Hatırla Gönül (TV Dizisi 2015)
Felaket (Meriç, Kısa Filmi 2010)
Tiyatro
Hep Sonradan / Oyuncu - 2019
Apaçi Gızlar / Müzik - 2016
Woyzeck Masalı / Oyuncu - 2015
Artık Hiçbi'şii Eskisi Gibi Olmayacak Sil Gözyaşlarını (Avzer) / Oyuncu - 2014
Tevaffuk (Yusuf ile Halit) / Oyuncu
Hep Sonradan / Oyuncu
Kuyu / Yönetmen
Bernarda Alba'nın Evi / Oyuncu / Yönetmen
Kadınlar, Aşklar, Şarkılar / Oyuncu
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