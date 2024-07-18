Ahmet Kural: Seni çok seviyorum karıcığım
Ünlü oyuncu Ahmet Kural, sosyal medya hesabında düğün törenine ait bir video paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı
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Oyuncu Ahmet Kural, temmuz 2023'te 4 yıldır birlikte olduğu avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da nikah masasına oturmuş ve çift geçtiğimiz nisan ayında ilk bebeklerini kucaklarına almıştı.
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41 yaşındaki ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından düğün gününe ait bir videoyu takipçileriyle paylaşıp, evlilik yıl dönümünü kutladı.
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Kural, sosyal medya hesabından yayımladığı o videoya; "Seni çok seviyorum canım karıcım. Bu videoda göbeği geçen geçmeyen herkese teşekkür ederim" şeklindeki esprili notu düştü.
Fotoğraflar: Instagram