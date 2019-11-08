AYRILDILAR MI?

2. Sayfa programının haberine göre; Kural ile Çelik'le ilgili ayrıldıkları yönünde iddialar ortaya atıldı. Instagram'da da birbirlerini sildikleri görülen çift, kafaları karıştırdı. Konuya hemen açıklık getiren Kural, ayrılmadıklarını dile getirerek şöyle konuştu: "Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız?" dedi.