Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık 11 Ocak Salı günü Elmadağ'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Henüz 27 yaşında olan yetenekli futbolcunun vefatı Türkiye'nin gündemine oturdu. Bir dönem Galatasaray'la da sözleşme imzalayan Ahmet Çalık'ın özel hayatı merak konusu oldu. İşte Ahmet Çalık'ın ailesi ve özel hayatı hakkında merak edilenler...

AHMET ÇALIK KİMDİR?

Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık, futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı. 26 Şubat 1994 Ankara doğumlu olan Ahmet Çalık, Gençlerbirliği altyapısında yetişti. 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez A takım forması giyen Çalık, başarılı performansıyla dikkati çekti.

Altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği Kulübünde genç yaşta kaptanlık görevini üstlenen Çalık, 2016-17 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da 3,5 sezon görev alan Çalık, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini karşılıklı feshettikten sonra İttifak Holding Konyaspor ile anlaştı.

Stoper bölgesinde görev yapan Çalık, 2020-21 sezonundan itibaren İttifak Holding Konyaspor formasını giyiyordu.

Gençlerbirliği, Galatasaray ve İttifak Holding Konyaspor takımlarıyla Süper Lig'de 192 maça çıkan Çalık, 6 gol attı.

AHMET ÇALIK MİLLİ TAKIM KARİYERİ

16 yaş altı kategorisinden itibaren milli takıma çağırılan Ahmet Çalık, A Milli Futbol Takımı formasını ilk kez 17 Kasım 2015'te Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi. A Milli Takım'da 8 maça çıkan Çalık, Moldova maçında gol sevinci de yaşadı.

Ahmet Çalık, bugün Ankara'da geçirdiği trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybetti.

AHMET ÇALIK'IN AİLESİ

Babası Gümüşhaneli, annesi ise Ispartalı olan Ahmet'in kendinden 5 yaş büyük bir ağabeyi ve 11 yaş küçük bir kardeşi vardır. Babası kireç imalatçılığı yapmaktadır.

AHMET ÇALIK EVLİ MİYDİ?

Ahmet Çalık'ın çocukluk arkadaşı Önder Eryıldırım, milli futbolcunun nikah işlemleri için Konya'dan Ankara'ya geldiğini söyledi. Eryıldırım, "Etlik'te aynı mahallede beraber büyüdük. Aynı zamanda kuaförlüğünü de uzun süre yaptım. Annesi, babası Etlik'te oturuyordu. Nikah işlemleri için Konya'dan Ankara'ya geliyordu. Yakın zamanda nikahı vardı."