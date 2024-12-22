Toplantıda, Suriye’nin yeni askeri yapısının tartışıldığı öğrenildi. Ancak toplantıya yalnızca “Saldırıyı Durdurma Operasyonu”na katılan grupların liderleri davet edildi.

Türkiye destekli "Suriye Ulusal Ordusu" ya da Dera ve güney bölgelerindeki gruplar bu sürece dahil edilmedi. Habertürk’ün ulaştığı bilgilere göre, Suriye’deki "Genel Komutanlık", Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) lideri ve askeri operasyonlar yöneticisi Ahmed Şer’a’nın, Beşar Esad rejiminin devrilmesinde kilit rol oynayan muhalif grupların liderleriyle bir toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Habertürk kaynaklarına göre, Ahmed Şer’a, geçici hükümetin Savunma Bakanlığı görevine Merhef Ebu Kasra’yı (Ebu Hasan 600) aday gösterdi. Ancak bu atama henüz resmi olarak onaylanmış değil.

Toplantıda, Suriye’nin yeni askeri yapısının tartışıldığı öğrenildi. Ancak toplantıya yalnızca "Saldırıyı Durdurma Operasyonu"na katılan grupların liderleri davet edildi. Türkiye destekli "Suriye Ulusal Ordusu" ya da Dera ve güney bölgelerindeki gruplar bu sürece dahil edilmedi.

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Savunma Bakanlığı için dört adayın eşit şansa sahip olduğu belirtiliyor:

Ancak kaynaklar, Ahmed Şer’a ile Merhef Ebu Kasra arasında geçmişte yaşanan anlaşmazlıkların, bu adayın atanma ihtimalini zayıflattığını belirtiyor. HTŞ içindeki farklı kanatların etkisi ve liderlik mücadeleleri süreci daha da karmaşık hale getiriyor.

Yeni Dışişleri Bakanı Atandı

Habertürk’ün edindiği bilgilere göre, “Genel Komutanlık,” Dışişleri Bakanlığı görevine Esad Hasan Şeybani’yi atadı. Şeybani, HTŞ’nin uluslararası ilişkilerden sorumlu önemli bir ismi olarak biliniyor. Haseke’nin kuzeydoğusundaki Abu Rasin’den gelen Şeybani, geçmişte “Zeyd el-Attar” ve “Hüsam eş-Şafii” gibi kod adlarla tanındı. Yeni göreviyle birlikte HTŞ’nin uluslararası ilişkilerde daha aktif bir rol üstlenmesi bekleniyor.