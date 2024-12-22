Ahmed Şer'a "saldırıyı durdurma" gruplarıyla askeri yapıyı tartışıyor
Habertürk'ün ulaştığı bilgilere göre, Suriye'deki "Genel Komutanlık", Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) lideri ve askeri operasyonlar yöneticisi Ahmed Şer'a'nın, Beşar Esad rejiminin devrilmesinde kilit rol oynayan muhalif grupların liderleriyle bir toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...
Toplantıda, Suriye’nin yeni askeri yapısının tartışıldığı öğrenildi. Ancak toplantıya yalnızca “Saldırıyı Durdurma Operasyonu”na katılan grupların liderleri davet edildi.
Türkiye destekli "Suriye Ulusal Ordusu" ya da Dera ve güney bölgelerindeki gruplar bu sürece dahil edilmedi. Habertürk’ün ulaştığı bilgilere göre, Suriye’deki "Genel Komutanlık", Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) lideri ve askeri operasyonlar yöneticisi Ahmed Şer’a’nın, Beşar Esad rejiminin devrilmesinde kilit rol oynayan muhalif grupların liderleriyle bir toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Toplantıda, Suriye’nin yeni askeri yapısının tartışıldığı öğrenildi. Ancak toplantıya yalnızca "Saldırıyı Durdurma Operasyonu"na katılan grupların liderleri davet edildi. Türkiye destekli "Suriye Ulusal Ordusu" ya da Dera ve güney bölgelerindeki gruplar bu sürece dahil edilmedi.
Savunma Bakanlığı İçin Çekişmeli Süreç
Habertürk kaynaklarına göre, Ahmed Şer’a, geçici hükümetin Savunma Bakanlığı görevine Merhef Ebu Kasra’yı (Ebu Hasan 600) aday gösterdi. Ancak bu atama henüz resmi olarak onaylanmış değil.
Savunma Bakanlığı için dört adayın eşit şansa sahip olduğu belirtiliyor:
• Yüzbaşı Abdülgani: HTŞ’nin askeri operasyonlar sözcüsü
• Binbaşı Cemil Salih: "İzzet Ordusu" lideri
• Ebu Hayr Taftanaz: İdlib’deki askeri harp okulunun kurucusu ve HTŞ’nin önemli isimlerinden biri
• Merhef Ebu Kasra (Ebu Hasan 600): HTŞ’nin eski askeri kanat lideri
Ancak kaynaklar, Ahmed Şer’a ile Merhef Ebu Kasra arasında geçmişte yaşanan anlaşmazlıkların, bu adayın atanma ihtimalini zayıflattığını belirtiyor. HTŞ içindeki farklı kanatların etkisi ve liderlik mücadeleleri süreci daha da karmaşık hale getiriyor.
Yeni Dışişleri Bakanı Atandı
Habertürk’ün edindiği bilgilere göre, “Genel Komutanlık,” Dışişleri Bakanlığı görevine Esad Hasan Şeybani’yi atadı. Şeybani, HTŞ’nin uluslararası ilişkilerden sorumlu önemli bir ismi olarak biliniyor. Haseke’nin kuzeydoğusundaki Abu Rasin’den gelen Şeybani, geçmişte “Zeyd el-Attar” ve “Hüsam eş-Şafii” gibi kod adlarla tanındı. Yeni göreviyle birlikte HTŞ’nin uluslararası ilişkilerde daha aktif bir rol üstlenmesi bekleniyor.
Katar Büyükelçiliğini Yeniden Açtı
Katar, 13 yıl aradan sonra Suriye’deki büyükelçiliğini yeniden faaliyete geçirdi. HTŞ’ye bağlı kaynaklar, Şam’ın Ebu Rummane bölgesindeki büyükelçilik binasında sabah saatlerinde Katar bayrağının göndere çekildiğini ve binanın temizlenerek yeniden düzenlendiğini aktardı. Katar, Türkiye’den sonra Şam’da diplomatik temsilciliğini yeniden açan ikinci ülke oldu.
Irak ve Umman’dan İş Birliği Çağrısı
Irak ve Umman, Suriye’de istikrarı sağlamak için Arap ülkeleri arasında daha güçlü bir koordinasyon çağrısında bulundu. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Bağdat’ta Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamad el-Busaidi ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel iş birliğinin artırılması gerektiği vurgulandı.
HTŞ’nin Yeni Dönemi
Ahmed Şer’a liderliğindeki HTŞ’nin, Suriye’de yeni askeri ve siyasi yapının merkezinde yer alma hedefi giderek netleşiyor. Ancak muhalif gruplar arasındaki koordinasyon eksikliği ve Türkiye destekli yapıların dışlanması, bu hedefin önündeki en büyük engeller olarak görünüyor. Ayrıca HTŞ içerisindeki liderlik mücadeleleri ve bölgesel dengelerdeki değişimler, Ahmed Şer’a’nın vizyonunu gerçekleştirmesini daha da zorlaştırabilir.
Bu süreçte, HTŞ’nin hem iç dengelerini koruması hem de bölgesel ve uluslararası aktörlerle ilişkilerini güçlendirmesi, Suriye’nin geleceğinde söz sahibi olma çabalarının temel belirleyicisi olacak.