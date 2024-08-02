Ağustosta eğlence, kültür sanat

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Maximum Uniq Açıkhava, ağustos ayı boyunca tiyatro oyunları, konserler ve stand-up gösterilerle yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak.

7 bin kişilik dev kapasitesi ve farklı etkinlikleriyle Maximum Uniq Açıkhava'da maraton, 2 Ağustos akşamı Kıraç ile başlayacak.

3 Ağustos'ta Barabar ve Hey! Douglas, 4 Ağustos'ta Gökhan Özen müzikseverlerle buluşacak.

9 Ağustos akşamı Büyük Ev Ablukada ve 10 Ağustos'ta Yüzyüzeyken Konuşuruz Maximum Uniq Açıkhava'da olacak. Konser maratonu 14 Ağustos'ta Hauser, 16 Ağustos'ta Gazapizm ve 17 Ağustos'ta Selda Bağcan ile devam edecek. Mekân, 18 Ağustos'ta Semicenk, 23 Ağustos'ta Motive, 24 Ağustos'ta Kast:St ve 25 Ağustos'ta Madrigal konserleriyle yıldız isimlere ev sahipliği yapacak. REKLAM

Maximum Uniq Açıkhava'da tiyatro oyunları ve stand-up gösterilerle eğlence katlanacak. 12 Ağustos'ta Doğu Demirkol, 19 Ağustos'ta Kaan Sekban, 21 Ağustos'ta Meksika Açmazı ve 28 Ağustos'ta Tahsin Hasoğlu misafirlerini gülmekten kırıp geçirecek. 20 Ağustos'ta Okan Bayülgen'in başrolünde yer aldığı 'Richard' ve 22 Ağustos'ta Serkan Keskin'in rol aldığı 'Cimri' tiyatroseverlerle buluşacak.

MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA AĞUSTOS AYI ETKİNLİKLERİ 2 Ağustos Cuma... Kıraç 3 Ağustos Cumartesi... Barabar-Hey Dougles 4 Ağustos Pazar... Gökhan Özen 9 Ağustos Cuma... Büyük Ev Ablukada 10 Ağustos Cumartesi... Yüzyüzeyken Konuşuruz 12 Ağustos Pazartesi... Doğu Demirkol 14 Ağustos Çarşamba... Hauser 16 Ağustos Cuma... Gazapizm 17 Ağustos Cumartesi... Selda Bağcan 18 Ağustos Pazar... Semicenk 19 Ağustos Pazartesi... Kaan Sekban 20 Ağustos Salı... 'Richard' 21 Ağustos Çarşamba... 'Meksika Açmazı' 22 Ağustos Perşembe... 'Cimri' 23 Ağustos Cuma... Motive 24 Ağustos Cumartesi... Kast:St-Anfisa Letyago 25 Ağustos Pazar... Madrigal 28 Ağustos Çarşamba... Tahsin Hasoğlu