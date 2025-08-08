2025 Ağustos ayında Borsa İstanbul’da temettü gündemi yeniden yatırımcıların radarına girdi. Bu ay, 10 şirket yıl içinde elde ettikleri kârın belirli bir bölümünü hissedarlarına nakit olarak paylaştıracak. Bu ay Suwen, Enerya Enerji, Durukan Şekerleme gibi birçok marka ödeme takviminde yer alıyor. İşte, 2025 Ağustos temettü takvimi ve ödeme tarihleri…