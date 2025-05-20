Ağrı'da baharın gelişiyle dağlarda rengarenk çiçekler açtı
Ağrı'da, son günlerde güneşli havayla tabiat da canlanmaya başladı. Cumaçay köyü ve çevresi sarı, beyaz ve mavi çiçeklerle kaplandı
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Ağrı'da ilkbaharın gelişiyle dağ köylerindeki araziler rengarenk çiçeklerle kaplandı.
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Mayıs ayının yağışlı geçtiği Ağrı'da, son günlerde güneşli havayla tabiat da canlanmaya başladı.
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İl merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Cumaçay köyü ve çevresindeki bölgeler açan sarı, beyaz ve mavi çiçeklerle renklendi.
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Eşsiz manzaranın ortaya çıktığı dağlar ve bölgede otlayan küçükbaş hayvanlar, dronla görüntülendi.
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