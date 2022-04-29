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Dün hayatını kaybeden sinema tarihçisi ve gazeteci yazar Agah Özgüç, son yolculuğuna uğurlandı

AA

Agah Özgüç, Şakirin Camii'nde ikindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Özgüç'ün ailesinin yanı sıra kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Agah Özgüç'ün kızı Cansel Özgüç, yaptığı açıklamada, babasını kaybetmenin üzüntüsünü derinden hissettiğini belirterek, yaşlılığına rağmen vefatının ani olduğunu söyledi.

Cansel Özgüç, babasının Türk sinemasına ait çok önemli bir arşive sahip olduğuna işaret ederek, "Son dört senedir çok yakındık birbirimize. Her gün görüşüyorduk. Türk sineması çok önemli bir değerini kaybetti. Çünkü herkes bir belge lazım olduğunda ona soruyordu. O da severek yardımcı oluyordu. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun" dedi.

Yeşilçam oyuncularından Yavuz Karakaş da Agah Özgüç'ün kendisine sinemada çok yardım ettiğini dile getirerek, "Her zaman tatlı dili ve güler yüzüyle karşılardı bizi. Ses dergisinde benimle yaptığı röportajları yayınladı. Çok güzel bir arkadaşımızdı. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Yavuz Karakaş, Özgüç'ün Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın tarihi yazdığını ve çok büyük bir arşiv topladığını aktararak, kendisi gibi Yeşilçam'a emek vermiş oyuncuların varlığını Agah Özgüç'e borçlu olduğunu söyledi.