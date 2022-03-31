Afyonkarahisar fotoğrafları gün ışığına çıktı

2018 yılında kaybettiğimiz usta fotoğrafın marka ismi, usta sanatçı Ara Güler'in 1972, 1983 ve 1992 yıllarında Afyonkarahisar gezilerinde çekmiş olduğu 10 adet Afyonkarahisar fotoğrafı ile 36 ikonik İstanbul fotoğrafları sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Bugün saat 16.00'da açılışı gerçekleştirilen sergi 21 Nisan 2022 tarihine kadar açık kalacak. Sergi Afyonkarahisar M. Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverleri bekliyor.