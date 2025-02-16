Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren şüpheli aranıyor

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda, yanında 2 arkadaşı bulunan A.A. ile Ö.Ç. (31) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Çevredekilerin araya girmeyesiyle Ö.Ç, akaryakıt istasyonundan uzaklaştırıldı.

REKLAM advertisement1

Bir süre sonra tekrar akaryakıt istasyonuna gelen Ö.Ç, tabancayla A.A ve yanındaki 2 kişinin bulunduğu otomobile ateş etti.

Belinden çıkardığı tabancayla otomobilden inen A.A. da Ö.Ç'ye karşılık verdi.

Vücudunun çeşitli yerlerine 4 merminin isabet ettiği Ö.Ç. ağır yaralandı. A.A, otomobildeki 2 kişiyle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinden 2 arkadaşıyla birlikte otomobille kaçan şüpheli A.A'yı arıyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.