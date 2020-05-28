Afganistan'da Taliban'dan ateşkes sonrası ilk saldırı: 7 ölü

AA

Pervan Valiliği sözcüsü Vahide Şahkar, basına yaptığı açıklamada, militanların, Pervan'ın Siyahgird ilçesinin Anten köyündeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Ateşkes sonra yapılan ilk saldırıda 7 askerin yaşamını yitirdiğini, bir askerin yaralandığını ifade eden Şahkar, iki askerin de militanlar tarafından rehin alındığını belirtti.

Şahkar, çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.