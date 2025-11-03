Habertürk
        Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem

        Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nin Hulm bölgesinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Giriş: 03.11.2025 - 00:26 Güncelleme: 03.11.2025 - 00:26
        Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem
        ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Hulm bölgesinin 35 kilometre güney batısı olduğunu açıkladı.

        Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depremin, hasarına dair henüz açıklama yapılmadı.

        Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 2 bin 205 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 640 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

        USGS, 2 Eylül'de yine Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
