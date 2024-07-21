Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle son dakika deprem listesi!
AFAD ve Kandilli yurt genelinde yaşanan depremleri anbean paylaşmaya devam ediyor. Akdeniz'de bu sabah 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem kısa sürede gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar...
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Akdeniz'de meydana gelen deprem kısa sürede gündemdeki yerini aldı ve en çok merak edilen konular arasına girdi. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan sarsıntıları anbean paylaşıyor. AFAD, Akdeniz'de yaşanan depremin verilerini paylaştı. İşte detaylar!
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AKDENİZ'DE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
Akdeniz'de 97:01'de yaşanan depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.0 olarak kaydedildi. AFAD verilerine göre depremin derinliği ise 15 kilometre olarak bildirildi.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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