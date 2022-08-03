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Aedes sivrisinek ısırığı nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl anlaşılır? Aedes sivrisinek ısırığı zararları nelerdir?

Zika virüsünün bulaşmasına neden olan ve önemli rahatsızlıklara sebebiyet veren aedes sivrisinek ısırığı gündem oldu. Türkiye'de de görülen aedes sivrisinek ısırığının ne olduğu, belirtileri ve nasıl anlaşıldığına ilişkin bilgileri bir araya getirdik...

03.08.2022 - 16:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • Aedes sivrisinek ısırığı günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin merak edilenleri bir araya getirdik...

    AEDES SİVRİSİNEĞİ NEDİR?

    Aedes aegypti, sarı humma sivrisineği, dang humması, chikungunya, Zika humması, Mayaro ve sarı humma virüsleri ve diğer hastalıkları yayan bir sivrisinektir. Bu sivrisinekler özellikle gündüzleri ısırmaktadır. Bulaşma 2500 metreye kadar olan yerleşim birimlerinde gözlenebilir. Afrika'ya[1] özgü olan sivrisinek türü, günümüzde dünyanın tüm tropikal, subtropikal ve ılıman bölgelerinde görülmektedir.

  • Prof. Dr. Kenan Midilli de sivrisinekler hakkında şu açıklamalarda bulundu:

    "Aedes cinsi sivrisinekler, özellikle daha önceleri Afrika ve Asya'da yaygın olarak bulunan sineklerdir. Bunlar da zika virüsünü bulaştıran sineklerdir. Özellikle dünyada araba lastiklerinin dolaşımının artmasıyla birlikte bu sivrisinekler yayıldı. Önce 1960 yıllarında İtalya'da girdi. Bize 2010 yılında batı sınırından giriş oldu. Şu an neredeyse tüm kıyılarımıza yayılmış durumda."

  • AEDES SİVRİSİNEK ISIRIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Özellikle dere yatağına yakın yerlerde sıklıkla görülmeye başlayan Aedes sivrisineğinin belli başlı belirtileri bulunuyor. Sivrisinek, soktuğu çocuklarda normalinden daha büyük bir yara bırakıyor. Sinek ısırığı sonrası bacağın kaşınmasıyla iz, normal sinekten daha büyük gözüküyor.

    Aedes cinsi sivrisinekler, özellikle daha önceleri Afrika ve Asya'da yaygın olarak bulunan sineklerdir. Bunlar da zika virüsünü bulaştıran sineklerdir. Özellikle dünyada araba lastiklerinin dolaşımının artmasıyla birlikte bu sivrisinekler yayıldı.

  • AEDES ISIRIĞI NASIL GEÇER?

    Spesifik Aedes sivrisinek ısırığının nasıl geçeceğine dair bir bilgi yok. Herhangi bir sivrisinek ısırığı için yapılan uygulamalar devam edilebilir.

    Bunun dışında, kökten çözüm için Dr. Kenan Midilli, "İlaçlama uzun vadeli başarılı olan bir yöntem değil. Çok çeşitli yöntemlerin bir arada kullanılması gerekiyor" dedi. Midilli, "Bataklıkların kurutulması lazım, biyolojik yöntemler var, sivrisinek larvalarını yiyen balıklar var" açıklamasında bulundu.

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