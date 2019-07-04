04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Profesör Doktor Halis Dokgöz’ün 2 yıldır üzerinde çalıştığı ve 52 bilim insanının katkıda bulunduğu Adli Tıp & Adli Bilimler, adli ve polisiye olaylarda sık sık karşımıza çıkan bilim dışı yaklaşımlara karşı, bilimin ışığında ilerleyen kaynak kitap niteliği taşıyor.
Kitap bu özelliğiyle medya ve hukuk alanında çalışanlar için herhangi bir olaydaki bilimsel yaklaşımın ne olacağı konusunda önemli bilgiler içeriyor.
BİRÇOK ALANDA KAYNAK OLACAK
Kitap sadece bu alanda değil; tıp fakültesi öğrencileri, adli tıp asistan ve uzmanları, adli bilimlerin farklı alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olanlar ile birlikte psikoloji, diş hekimliği, kriminoloji, sosyal hizmet, antropoloji alanlarında yeni bakış açıları sunuyor.
“ABSÜRD YAKLAŞIMLARA KARŞI”
Prof. Dr. Halis Dokgöz kitabın yazılma nedenini şöyle açıklıyor:
“Bilimin sürekli gelişim gösterdiği çağımızda, ülkemizde adli bilimler ve adli tıp alanında yaşanan ve medyada da sık sık gündeme gelen çeşitli olaylarda ve tartışmalarda bazı adli tıp kitaplarında yaşanan absurdite sınırını zorlayan değerlendirmelerin olması ve temel bir “textbook” gereksinimi, elinizde tuttuğunuz kitabın oluşumunu sağladı.”
‘HUKUK İÇERİSİNDE VE EVRENSEL YAKLAŞIM’
Prof. Dr. Dokgöz, “Adli Tıp & Adli Bilimler” adlı kitabı yaklaşık 2 yıl önce güncel ve temel bir kaynak eser olarak hem bu alanlara, hem de başta hukuk ve medya olmak üzere diğer disiplinlere yönelik olarak yola çıktı.
“Alanın çerçevesini kuşkusuz hukuk çizmektedir, ancak hukuksal normlar, sadece yerel değil evrensel hukuksal normlar ve tıbbi etik değerlere uygunluk göstermek ve bilimsel gelişmelere de koşut olmak durumundadır” diyen Prof. Dr. Dokgöz şöyle devam etti:
“Kitabın okuyucuya, tıp biliminin bilimsel normlarını yasal boyutu ile irdeleme, değerlendirme, uygulama, diğer disiplinlerindeki gelişmeleri izleme, konsültasyon ve değerlendirme süreçlerinin bir parçası olma ve sadece ulusal ve evrensel hukuk konusunda bilgi sahibi olma değil aynı zamanda evrensel etik ilkelere de bağlı bir adli tıp/adli bilimler yaklaşımı kazandırmasını diliyorum.”
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