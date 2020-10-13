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Adjust Tanımı:

Adjust kelimesinin anlamı; ayarlamak, bir şeyi daha iyi oturması veya daha kullanışlı hale gelmesini sağlamak olarak tanımlanır.

Adjust Örnek Anlatımı:

Sığacak, uyum sağlayacak, uygun hale getirecek şekilde vb. Ayarlamak, doğru olması için ayarlayarak düzenlemek (saati ayarlamak),hesapları düzenlemek için ayarlamak, uyum içinde olmak için ayarlamak, farklılıkları çözmek veya uyum içine getirmek için ayarlamak, uzlaştırmada ne kadar ödeme yapılması gerektiğine karar vermek (bir sigorta talebi) gibi örneklendirilebilir.

Hedef noktası açısını ayarlama, tetikçinin silah görüşünü ayarlaması gibi de adjust yani ayarlamaya örnek verilebilir.

Adjust (Ayarlama) Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Bunu nasıl ayarlayacağımı bilmiyorum.

Yarın ki toplantı saatini ve sunumlarımı ayarlamam gerekiyor.