Adıyaman'da kanguru faresi görüldü! Öyle bir özelliği var ki! Şaşıracaksınız! - Haberler

İHA

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresi Adıyaman Çelikhan yolu Koçali köyü yakınlarında görüldü. Gece vatandaşlar tarafından görülen ve cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kanguru faresi birçok özelliği ile dünyanın en ilginç hayvanları arasında yer alıyor.

Çöllerde yaşayan kanguru faresi üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip. Yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri biliniyor.

Yeni Zelanda açıklarında bir kambur balina, kendisini inceleyen bilim insanını köpek balığından kurtardı. Yeni Zelanda'ya bağlı Cook Adaları'nda yaşayan Nan Hauser, okyanus açıklarında bir balinayı incelemek üzere dalış yaptı. Gazete Habertürk'ün Mirror Gazetesi kaynaklı haberine göre Hauser, balinanın hareketleri nedeniyle çevrelerinde yüzen köpek balığını göremedi. Köpe kbalığını fark eden balina, önce 63 yaşındaki biyoloğu, burnu ve ağzıyla su içerisinde itmeye çalıştı, ardından onu yüzgeçlerinin altına alıp su yüzeyine çıkardı. Nan Hauser, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Balina bana yaklaştığında ne yaptığını anlamamıştım. Beni köpek balığından korumak için 10 dakika boyunca itti. Beni yüzgeçlerinin altına almaya çalıştığında sıkışmaktan korktum fakat balinaların korkudan beslendiklerini bildiğim için sakin kalmaya çalıştım. Balina beni yüzeye çıkardığında teknedeki arkadaşlarımın beni uyarmaya çalıştığını fark ettim. GEYİĞİN HAREKETİ MARKET SAHİBİNİ ŞAŞIRTTI ABD'nin Colorado eyaletinde bulunan bir markette sıradışı bir olay yaşandı. Sabah saatlerinde markete giren anne geyik, market sahibini şaşkına uğrattı. Markete sakin sakin giren geyik, önce markette bulunan cips ve içecek raflarını gezdi. Market sahibi de zavallı hayvanın aç olabileceğini tahmin etti ve geyiğe çikolata verdi. Daha sonra da geyiği marketten dışarı çıkardı. Bu olaydan sonra hem ilginç hem de sevimli bir olay yaşandı. Dükkandan çıkarılan geyik çikolatanın tadını çok beğenmiş olacak ki yarım saat sonra tüm aile fertlerini toplayıp markete tekrardan geldi. Market sahibi Lori Jones, "Önce anne geyik markete girdi. Diğer aile fertleri kapıda bekleyip benden müsade bekler gibi gözümün içine baktı. Ben olumsuz sinyali verince dükkana girmediler. Çok komik ve bir o kadar da güzel bir duyguydu bu benim için" sözleriyle ilginç olayı anlattı. Yaşanan bu sıradışı olay, sosyal medya platformlarında ilgi gördü ve kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. GEYİĞİN HAREKETİ AVCIYI ŞAŞIRTTI Doğası gereği çok dikkatli olan ve kendini tehlikede hissettiği zaman oradan hızlı bir şekilde uzaklaşan geyik bu sefer öyle yapmadı. Ormana avlanmak için gelen birkaç avcıya yaklaşan geyik, avcıların şaşırtıcı bakışları altında etrafta gezindi. Hatta dost canlısı geyik önce avcının ellerini koklamaya başladı. Ardından da avcının silahını yalamaya başladı. İşte sevimli geyiğin saniye saniye o anları... BARINAKTAN ALINAN KÖPEK İLE İKİ YAŞINDAKİ BEBEĞİN DOSTLUĞU Elizabeth Spence isimli bir anne, 23 aylık bebeği ile 7 yıl önce barınaktan sahiplendiği köpeğinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bebek ile köpeğin dostluğu büyük ilgi gördü. Kanada’nın Manitoba şehrinde yaşayan Elizabeth Spence, Instagram hesabı üzerinden köpeği ve oğlu arasındaki ilişkiyi aktarıyor. Sosyal medyada 100 bini aşkın takipçisi bulunan Spence, köpeği Nora’yı 7 sene önce sahiplendiğini ve önceki sahipleri tarafından darp edildiğini söyledi. Yaşadığı şiddetten dolayı Nora’nın neredeyse her şeyden ürktüğünü belirten Spence, onun 23 aylık oğlu Archie ile ilşkisini şöyle açıklıyor: "Nora’nın şiddet ve istismarla dolu bir geçmişi var neredeyse Archie dışında her şey onu korkutuyor. Fakat Archie’ye gerçekten bayılıyor! Oğlumun şefkatli ve iyi doğasını, hayvanların anlayabildiğini düşünüyorum.” "Eğer Archie’ye banyo yaptıracaksam, Nora’da banyodaki paspasa uzanıyor ve onu yıkanması bitene kadar bekliyor." Hayvan hakları savunucusu Spence'nin Nora dışında sahiplendiği iki köpeği ve üç kedisi bulunuyor. İşte sevimli köpek Nora ile minik çocuğun en doğal halleri...

Bu farenin en ilginç özelliklerinden birisinin hiç su içmeden yaşamlarını sürdürebilmeleridir.

IUCN’in 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresini dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul ediliyor. Adıyaman’da bu güne kadar hiç kanguru faresinin görülmediği öğrenildi.