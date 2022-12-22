Arjantin, 36 yıllık Dünya Kupası hasretine Katar'da son verirken Tangocuların kutlamaları gündemden düşmüyor. Arjantin Milli Takımı, salı gününün ilk saatlerinde Arjantin'e varmasıyla futbolcular ile halkın iç içe Dünya Kupası zaferini kutlayacağı, futbolcuların üzeri açık bir otobüsle zafer turu atacakları bir kutlama planlanmıştı. Başkent Buenos Aires'e yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bir mesafede konaklayan milli takım kafilesi, öğle saatlerine doğru kaldıkları yerden otobüsle ayrılarak Buenos Aires'e doğru ilerlemeye başlamıştı.