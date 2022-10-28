"İngiliz Edebiyatı eğitimi almak istiyorum"

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Los Angeles’ta hayranlarıyla buluşan şarkıcı Adele, samimi açıklamalarda bulundu. BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Adele, "Şarkı söylemeseydim bence İngiliz Edebiyatı öğretmeni olurdum" ifadelerini kullandı. İngiliz diline karşı duyduğu tutkuyu şarkılarına da yansıttığını belirten Adele, "Keşke bu deneyimi üniversiteye gidip, yaşasaydım ama dersleri bir öğretmenle birlikte internet üzerinden alacağım" dedi.

"BENİ EDEBİYATLA O TANIŞTIRDI" DEMİŞTİ Bu eğitimin 2025 yılı planı olduğunu da belirten Adele, yayımladığı son albümü '30'un 2021’de Londra’da verdiği ilk konserinde İngilizce öğretmeniyle sahnede bir araya gelmiş ve gözyaşlarını tutamamıştı. Sürpriz öncesinde Adele, kendisini gençken en çok etkileyen insanın İngilizce öğretmeni McDonald olduğunu, "Sekiz yaşında okuldan ayrılmıştı. Beni edebiyatla o tanıştırdı. Her zaman İngilizceye takıntılıydım ama şimdi şarkı sözleri yazıyorum. McDonald, çok havalı ve ilgi çekiciydi. Bizi gerçekten önemserdi. İngilizce derslerimi dört gözle bekliyordum" sözleriyle ifade etmişti. Adele, şöhretini yakalamadan önce Brit Sahne Sanatları ve Teknolojisi Okulu'ndan mezun olmuştu.

GÖSTERİLERİ 2023'E KADAR SÜRECEK 18 Kasım’da Las Vegas’taki bir otelde sahne almaya başlayacak olan ünlü şarkıcının hafta sonları olacak gösterileri Mart 2023’e kadar sürecek. Söz konusu etkinlik ocak ayında, ilk konserden 24 saat önce iptal edilmişti.

Şöhret olduktan sonra eğitimlerine devam eden bazı yıldızlar: * Oyuncu ve aktivist Emma Watson

* Oyuncu Natalie Portman

* Reality show yıldızı Kim Kardashian

* Yönetmen Steven Spielberg

* Sunucu ve yazar Oprah Winfrey

* Rapçi Megan Thee Stallion

* Oyuncu ve model Brooke Shields

* Indie grubu 'Weezer'dan Rivers Cuomo

* Oyuncu Dakota Fanning

* Oyuncu ve yönetmen Eva Longoria

* Moda tasarımcıları ve eski aktrisler Mary-Kate & Ashley Olsen Fotoğraflar: AP, Reuters, ADELE'İN GÖZYAŞLARI: ÇOK ÜZGÜNÜM! Beş yıl sonra ilk canlı sahne pe...

ADELE, HEM KAZANDI HEM DE KAZANDIRDI Son dönemde değişimiyle adından ...