Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sarı-lacivertlilerden 19 yaşındaki stoper Cenk Alptekin'in transfer edildiği bildirildi.

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