Stat: Yeni Adana

Hakemler: Fatih Tokail, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu Taştan

Adanaspor: Ahmet Kıvanç, Yiğithan Güveli (Dk. 77 Evren Korkmaz), Benasser, Ahmethan Köse (Dk. 87 Metehan Altunbaş), Tetteh (Dk. 87 Sacko), Pedro Nuno (Dk. 77 Jallow), Burak Çoban, Abdurrahman Canlı (Dk. 63 Hakkı Türker), Roche, Emre Kaplan, Ferhat Katipoğlu

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Arda Hilmi Şengül, Doğukan Emeksiz, Ogün Özçiçek, Yakup Alkan (Dk. 53 Nuri Fatih Aydın-Dk. 90+9 Berat Yaman), Donsah, Hüseyin Ekici (Dk. 65 Nshimirimana), Haqi Osman, Cengizhan Akgün (Dk. 46 Aly Malle), Erşan Yaşa, Burak Kavlak

Goller: Dk. 33 Tetteh, Dk. 48 Ahmethan Köse (Adanaspor), Dk. 56 Nuri Fatih Aydın, Dk. 90+9 Doğukan Emeksiz (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Erşan Yaşa, Dk. 83 Nuri Fatih Aydın, Dk. 90+2 Arda Şengül (Yeni Malatyaspor), Dk. 70 Hakkı Türker, Dk. 83 Evren Korkmaz, Dk. 90+3 Burak Çoban, Dk. 90+6 Ahmet Kıvanç (Adanaspor)