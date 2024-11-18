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        Haberler Gündem Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Adana merkezli dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

        Adana merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 18:46 Güncelleme: 18.11.2024 - 18:47
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        Adana merkezli dolandırıcılık operasyonu
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        Alınan bilgiye göre, Pozantı ilçesinde yaşayan bir kişi, bir internet sitesindeki tır ve dorse ilanına 1 milyon 80 bin lira para gönderdikten sonra geri dönüş alamayınca dolandırıldığını anlayarak Pozantı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri olaya ilişkin bir çalışma başlattı.

        Adana merkezli İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Manisa'da "Soğuk Cüzdan" adı verilen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden T.İ'nin kripto para üzerinden kaynağı belli olmayan 11 milyon lira tutarında şüpheli işlem yaptığı ve bu paraları soğuk cüzdana aktardığı saptandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.İ. ve S.A. tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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