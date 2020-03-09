Adana kebap tarifi nasıl yapılır?

Adana Kebap isminden de anlaşılacağı üzere Adana’ya özgü bir yemektir. Herkes tarafından oldukça çok sevilen Adana kebap nasıl yapılıyor? Ev usulü Adana kebabı nasıl yapılır? İşte tarifi….

ADANA KEBAP NASIL YAPILIR?

Fırında Adana kebap malzemeleri

300 gram dana kuzu kıyması

350 gram dana kıyma

1 diş sarımsak

2 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı acı biber salçası

1 çay kaşığı pul biber

1/2 demet maydanoz

1 çay kaşığı karabiber

Adana kebabı püf noktası

Adana kebabı pişirdiğiniz zaman kasabınızdan aldığınız kuyruk yağı ile ızgara tellerini yağlarsanız etiniz daha lezzetli olacaktır.

Adana kebap nasıl pişirilir

Adana kebap için aldığınız soğanları küp küp doğrayın. Daha sonra suyunu süzüp derin bir kaba alın. Sarımsakları ezerek soğanlarla beraber karıştırın dana ve kuzu kıymayı da birbirine karıştırın soğan ve sarımsağın içerisine ekleyip birbirine harmanlayın baharat çeşitlerini yani pul biber, karabiber ve acı biber salçasını hazırladığınız karışıma ekleyin ardından sıvı yağını ekleyin maydanozları ince ince doğrayıp karışımın içerisine ekleyin. Hazırladığınız karışımı buzdolabında 2 3 saat kadar bekletin. Kasaptan aldığınız kuyruk yağını fırının teline sürerek telleri yağlayın. Fırın derecenizi 200 derece fansız programda ısıtabilirsiniz. Etlerinizi fırının teline dizin ve 20 25 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun.