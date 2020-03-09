09 MART 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerYemek Yapma

Adana kebap tarifi nasıl yapılır?

Herkes tarafından özellikle Adanalılar tarafından çok sevilen Adana Kebabını evde denemek isteyenler Adana kebabı nasıl yapıldığını merak ediyor. Püf noktasıyla, lezzetiyle evde Adana kabap tarifini siz değerli okurlar için hazırladık işte adana kebap tarifi ve püf noktaları…

09.03.2020 - 18:52 | Güncelleme: ABONE OL
Adana kebap tarifi nasıl yapılır?

Adana Kebap isminden de anlaşılacağı üzere Adana’ya özgü bir yemektir. Herkes tarafından oldukça çok sevilen Adana kebap nasıl yapılıyor? Ev usulü Adana kebabı nasıl yapılır? İşte tarifi….

ADANA KEBAP NASIL YAPILIR?

Fırında Adana kebap malzemeleri

  • 300 gram dana kuzu kıyması
  • 350 gram dana kıyma
  • 1 diş sarımsak
  • 2 adet kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı acı biber salçası
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1/2 demet maydanoz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Adana kebabı püf noktası

Adana kebabı pişirdiğiniz zaman kasabınızdan aldığınız kuyruk yağı ile ızgara tellerini yağlarsanız etiniz daha lezzetli olacaktır. 

Adana kebap nasıl pişirilir

Adana kebap için aldığınız soğanları küp küp doğrayın. Daha sonra suyunu süzüp derin bir kaba alın. Sarımsakları ezerek soğanlarla beraber karıştırın dana ve kuzu kıymayı da birbirine karıştırın soğan ve sarımsağın içerisine ekleyip birbirine harmanlayın  baharat çeşitlerini yani pul biber, karabiber ve acı biber salçasını hazırladığınız karışıma ekleyin ardından sıvı yağını ekleyin maydanozları ince ince doğrayıp karışımın içerisine ekleyin. Hazırladığınız karışımı buzdolabında 2 3 saat kadar bekletin. Kasaptan aldığınız kuyruk yağını fırının teline sürerek telleri yağlayın. Fırın derecenizi 200 derece fansız programda ısıtabilirsiniz. Etlerinizi fırının teline dizin ve 20 25 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Banyosundan bakım anlarını paylaştı!
Banyosundan bakım anlarını paylaştı!
Yunan askerinden skandal hareket: Sizi keseceğim
Yunan askerinden skandal hareket: Sizi keseceğim
Sevda Demirel'den Neslihan Doğrusöz itirafı!
Sevda Demirel'den Neslihan Doğrusöz itirafı!
İşte koronavirüs haritası
İşte koronavirüs haritası
Kıbrıs Rum kesiminde ilk kez koranavirüs vakası
Kıbrıs Rum kesiminde ilk kez koranavirüs vakası
İskandinavya kilisesinden AB'ye sığınmacı çağrısı
İskandinavya kilisesinden AB'ye sığınmacı çağrısı
Bella Vista tatlısı nasıl yapılır?
Bella Vista tatlısı nasıl yapılır?
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni tip koronavirüs açıklaması: (1)
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni tip koronavirüs açıklaması: (1)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X