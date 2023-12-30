Adana Demirspor'da Kevin Rodrigues ile yollar ayrıldı!
Adana Demirspor'da Younes Belhanda'nın ardından Kevin Rodrigues'le de yollar resmen ayrıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kevin Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rodrigues'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Akdeniz ekibindegeçtiğimiz günlerde Younes Belhanda ile de karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.