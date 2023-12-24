Adana Demirspor-Antalyaspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligde 6 maç sonra kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. saniyede Akintola ve 45. dakikada Emre Akbaba kaydetti. 7 maç sonra mağlup olan Antalyaspor'un golü Erdoğan Yeşilyurt'tan gelirken, 90. dakikada Adam Buksa penaltı atışından yararlanamadı.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi mavi-lacivertliler, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Adana Demirspor'a üç puanı getiren golleri 20. saniyede Akintola ile 45. dakikada Emre Akbaba kaydetti.
Antalyaspor'un tek golü 85'te Erdoğan Yeşilyurt'tan geldi.
90'DA PENALTI KAÇTI!
Kırmızı-beyazlılarda Buksa, 90. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
6 maçlık galibiyet hasretine son veren Adana Demirspor bu sonuçla puanını 27'ye yükseltip 5. sıraya tırmandı.
Ligde 7 maç sonra mağlup olan 8. sıradaki Antalyaspor ise 24 puanda kaldı.
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Burak Pakkan, Abdullah Bora Özkara, Esat Sancaktar
ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliev- İsmail Çokçalış, Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Michut (Dk. 65 Tayfun Aydoğan), Stambouli, Yusuf Sarı (Dk. 39 Zeneli), Emre Akbaba, Akintola, Yusuf Barasi (Dk. 76 Nani)
ANTALYASPOR: Ataberk Dadakdeniz- Bünyamin Balcı (Dk. 82 Bahadır Öztürk), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Ufuk Akyol (Dk. 63 Milosevic), Kaluzinski, Bytqi (Dk. 46 Larsson), van de Streek (Dk. 82 Emre Uzun), Ege Bilsel (Dk. 46 Safuri), Buksa
GOLLER: Dk. 1 Akintola, Dk. 45 Emre Akbaba (Adana Demirspor), Dk. 85 Erdoğan Yeşilyurt
SARI KARTLAR: Michut, Tayfun, Magomedaliev, Stambouli, Nani (Adana Demirspor), Ege Bilsel, Bünyamin (Antalyaspor)