Adana Demirspor: 1 - Göztepe: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Kubilay Kanatsızkuş ve Lasse Nielsen'in golleriyle kazanan Göztepe, puanını 46'ya yükseltti ve ligdeki galibiyet serisini 2 maça çıkardı. Adana Demirspor ise haftayı -2 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Göztepe oldu.
İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri 3'te Kubilay Kanatsızkuş ve 9. dakikada Lasse Nielsen attı. Ev sahibinin tek golünü ise 33. dakikada Ali Yavuz Kol kaydetti.
Bu sonucun ardından Göztepe puanını 46'ya yükseltirken, Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, Hatayspor'u konuk edecek. Adana Demirspor, Beşiktaş'a konuk olacak.