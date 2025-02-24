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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da sokak tartışmasında bıçaklanan genç kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        Adana'da sokak tartışmasında bıçaklanan genç kurtarılamadı

        Adana'nın Kozan ilçesinde sokakta tartıştığı kişi tarafından defalarca bıçaklanan 23 yaşındaki Orhan Akçasu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 01:41 Güncelleme: 24.02.2025 - 01:41
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        Sokak tartışmasında bıçaklanan genç kurtarılamadı
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        Adana'da sokak ortasında tartıştığı M.A. tarafından bıçaklanan Orhan Akçasu (23), yaşamını yitirdi.

        Olay, gece saatlerinde Kozan ilçesine bağlı Şevkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Akçasu ile M.A. arasında sokakta bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A, cebinden çıkardığı bıçakla Akçasu'yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

        DHA'nın haberine göre; çevredekiler tarafından özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen Akçasu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Polis M.A'yı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #adana
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