Adana'da korkutan deprem!

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 13.10'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ADANA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Taramalarımız devam ediyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." dedi.