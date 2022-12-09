Adana'da korkunç olay! Cansız beden ve darp izleri!

DHA

Adana'da, Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi´nde, 8 Aralık gecesi yürüyenler, yol kenarında birinin hareketsiz yattığını görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

DHA'da yer alan habere göre ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Cansız bedenin, Baran Tunç´a ait olduğu tespit edildi. Seyhan ilçesine bağlı Uçak Mahallesi´nde oturduğu saptanan Tunç´un cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DÖVÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Tunç´un dövüldüğü, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine sopayla vurulduğu saptandı. Otopsinin ardından yakınlarınca alınan Baran Tunç´un cenazesi, toprağa verildi.

KATİL ZANLILARI ARANIYOR

Jandarma ekipleri ise şüpheli ya da şüphelilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.