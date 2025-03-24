Ağabey kardeşini katletti! 'Kanlı' miras!
Adana'da, çiftçilikle uğraşan 42 yaşındaki Yunus Yıkık, miras yüzünden tartıştığı 44 yaşındaki ağabeyi A.Y. tarafından bıçak ve tabancayla öldürüldü. A.Y. ile olay sırasında yanında bulunan 39 yaşındaki eşi S.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı
Adana'da olay, dün sabah Yumurtalık ilçesinin Asmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında miras yüzünden anlaşmazlık bulunan çiftçi Yunus Yıkık (42), ağabeyi A.Y. (44) ve yengesi S.Y. (39) ile tarlada buluştu.
ÖNCE BIÇAKLADI SONRA VURDU
DHA'daki habere göre taraflar arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. A.Y., kavgada kardeşini bıçakladıktan sonra tabancayla ateş etti.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Yunus Yıkık, vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KARI KOCA GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, Yıkık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yunus Yıkık'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, A.Y. ile yanındaki eşi S.Y.'yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.